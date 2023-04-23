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В Італії штрафуватимуть повільних туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії штрафуватимуть повільних туристів

Як повідомляє The Times, в італійському місті Портофіно місцева влада заборонила туристам затримуватися для фото в низці популярних місць, наприклад, на площі біля бухти.

Так, туристам не можна буде накопичуватися і затримуватись у так званих «червоних зонах», тим самим заважаючи руху транспорту та екстрених служб. Нововведення виникло у зв’язку з напливом туристів напередодні католицького Великодня.

Обмеження діють з 10:30 до 18:00, вони продовжаться як мінімум до 15 жовтня.

Як заявив мер Портофіно, нові правила покликані «регулювати потоки для покращення доступності, а також з міркувань безпеки».

Повільних туристів, які порушують нові правила, штрафуватимуть на суму до 275 євро.

Видання уточнює, що в Портофіно постійно мешкає близько 500 осіб, тоді як тільки на католицький Великдень місто відвідало майже 7 000 туристів.

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