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В Іспанії почалася битва між німецькими та британськими туристами: у хід пішли шпигунство, таємні рейди та взаємні звинувачення

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Іспанії почалася битва між німецькими та британськими туристами: у хід пішли шпигунство, таємні рейди та взаємні звинувачення

Шпигунство, таємні нічні рейди та взаємні звинувачення на сторінках популярних таблоїдів – таких як Bild і The Sun – так проходить цього року битва за місце під сонцем між британськими та німецькими туристами на популярних курортах в Іспанії.

«Самовдоволені німці звинуватили британців у тому, що вони масово «віджимають» шезлонги, водночас вигадуючи свої власні трюки з рушником», – говорить, наприклад, британські ЗМІ.

“Ми ставимо будильник на 6:30 ранку, займаємо лежаки і знову лягаємо спати”, “Сьогодні вранці ми перемогли британців”, – цитують британці висловлювання німецьких туристів. Приводом для обурення послужила публікація в німецькому ЗМІ, де розкритикували британців за «ганебну гонку на шезлонгах і рушниках» – йдеться про популярні курорти, такі як Малага і Тенеріфе.

Одним із прикладів став популярний у німців готель Iberostar Malaga Playa у Торроксі, де навіть є правило, згідно з яким лежаки не можуть бути зарезервовані. Але бійців пляжного фронту це не зупиняє.

«До 7-ї ранку, за три години до офіційного відкриття басейну, десятки сімей, у тому числі німці, британці та іспанці, розклали рушники. О 9-й ранку вільних місць уже не залишилося, всі шезлонги, найближчі до басейну, були зайняті туристами, які пішли досипати», – пише видання. Наводить і слова німкені, яка відпочиває на курорті з 1979 року: «Німці займають лежаки близько 8 ранку. Це традиція. Якщо ви хочете бути в першому ряду, вам потрібно добратися туди швидко». Запізнілим доводиться позичати лежаки на пляжах — а вони на курорті платні і обходяться по 5 євро, що обурює туристів.

До пляжних битв при цьому підтягнулися і виробники «мерчів». Так, згадане британське видання пропонує своїм читачам виграти пляжний рушник з написом: I bagged a spot in The Sun (Я зайняв своє місце під сонцем).

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