У Європі залишилася лише одна країна з обмеженням на в’їзд через COVID-19

Іспанія залишилася останньою країною Європи, де діють обмеження на в’їзд через пандемію коронавірусу.

Таким чином, Іспанія буде єдиною країною Європи, яка вимагає від мандрівників із третіх країн надання сертифікатів, що підтверджують їхній статус вакцинації, відсутність захворювання чи підтвердження одужання.

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на вересень 2022 року у світі COVID-19 захворіло понад 600 млн осіб, з них понад 6,5 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найсмертельніших в історії.

Сфера туризму чи не найбільше постраждала від наслідків пандемії, адже з березня 2020 подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, втім із жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією, проте деякі країни все ж таки залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього.

На даний момент у світі фіксується сплеск захворюваності COVID-19, проте поки що країни не планують повертати жорсткі обмеження, ставлячись до коронавірусу як до сезонного захворювання.