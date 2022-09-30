Всі розділи
ГоловнаCOVID Travel NewsУ Європі залишилася лише одна країна з обмеженням на в'їзд через COVID-19
COVID Travel NewsМіжнародні організаціїЄС

У Європі залишилася лише одна країна з обмеженням на в’їзд через COVID-19

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Європі залишилася лише одна країна з обмеженням на в'їзд через COVID-19

Іспанія залишилася останньою країною Європи, де діють обмеження на в’їзд через пандемію коронавірусу.

Таким чином, Іспанія буде єдиною країною Європи, яка вимагає від мандрівників із третіх країн надання сертифікатів, що підтверджують їхній статус вакцинації, відсутність захворювання чи підтвердження одужання.

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на вересень 2022 року у світі COVID-19 захворіло понад 600 млн осіб, з них понад 6,5 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найсмертельніших в історії.

Сфера туризму чи не найбільше постраждала від наслідків пандемії, адже з березня 2020 подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, втім із жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією, проте деякі країни все ж таки залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього.

На даний момент у світі фіксується сплеск захворюваності COVID-19, проте поки що країни не планують повертати жорсткі обмеження, ставлячись до коронавірусу як до сезонного захворювання.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму