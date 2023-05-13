Стережіться цих гадів: туристів попередили про небезпечну живність у Європі

Експерт з подорожей Крістофер Найп попередив туристів, які відправляються цього літа в популярні європейські напрямки, про небезпечних представників тваринного світу, які мешкають там.

Особливо багато “повзучих” небезпек мандрівникам загрожують в Іспанії, Франції та інших спекотних країнах, пише Express.

“У нас на островах (Великобританія та Ірландія – ред.) є тільки одна отруйна змія, а наші місцеві комахи та павукоподібні досить нешкідливі. Те ж саме загалом можна сказати про більшість європейських країн. Однак спекотніший клімат породив кілька неприємніших повзучих істот, від яких сім’ям, які нічого не підозрюють, слід триматися подалі, особливо коли ви знаходитесь в глушині”, – зазначив Найп.

1. Азіатський шершень (Франція та Іспанія). Хоча азіатський шершень спочатку мешкає в Південно-Східній Азії, він все ж таки дістався Франції в 2003 році, а до Іспанії приблизно в 2010 році. Вони не схильні до надмірної агресії, але можуть ужалити, якщо відчують загрозу або якщо на їхнє гніздо нападуть. Шершні зазвичай мають довжину близько 3-4 см, але королеви можуть бути довшими за 5 см.

2. Гадюка довгоноса (Південно-Східна Європа). Туристам, які подорожують до таких країн, як Угорщина, Австрія, Італія чи північна Албанія, варто остерігатися довгоносої гадюки (до речі, в Україні теж багато годюк, особливо в Карпатах – ред.). Маленьку гадюку можна побачити на фермах, у відкритих полях і на кам’янистих схилах, але дуже малоймовірно побачити в місті. У крайніх випадках укуси довгоносої гадюки можуть бути смертельними, проте шанси на виживання при наданні своєчасної медичної допомоги досить високі.

3. Коконопряд сосновий (Іспанія та інші країни Європи). Хоча ці гусениці виглядають милими та пухнастими, вони можуть бути надзвичайно небезпечні для дітей та собак. Їх “пухнасті” ворсинки насправді токсичні і можуть викликати висипання, подразнення очей, кашель та алергічні реакції. Ворсинки гусениці також розносяться вітром.

4. Середземноморський лійковий павук (прибережні райони Середземномор’я). Цей павук отримав свою назву через павутиння у формі вирви. Він є одним з найбільших видів павуків у Європі – самки павуків мають довжину близько 3 см і зазвичай більші за самців. Ці павуки активні цілий рік, а їх укуси можуть бути дуже неприємними, тому їх краще уникати.

5. Павук — чорна вдова (Франція, Середземномор’я, Центральна Азія). Цей павук активний на Корсиці, Провансі та вздовж атлантичного узбережжя і є найнебезпечнішим павукоподібним у Франції. Отрута чорної вдови приблизно в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії і викликає серйозні наслідки: може пошкодити нервову систему, викликати галюцинації або навіть поведінкові розлади. Проте більшість постраждалих одужують без серйозних ускладнень.

Як повідомляв DIP, раніше іспанські органи охорони здоров’я попередили про підвищений ризик зараження лихоманкою денге на популярному серед туристів острові Ібіца.