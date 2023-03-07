У кількох туристів, які відпочивають на популярному іспанському острові Ібіца, виявили лихоманку денге. Уряд королівства випустив попередження для мандрівників напередодні пікового сезону відпусток, передає Independent.

Офіційна влада Іспанії опублікувала заяву після того, як було підтверджено шість випадків захворювання на лихоманку — все у німецьких туристів.

Один підтверджений випадок зафіксовано у 27-річної туристки з Німеччини, яка перебувала на Ібіці протягом тижня у серпні минулого року зі своїм партнером та 13-місячною донькою. Незабаром після повернення додому в сім’ї почали виявлятися симптоми, у тому числі лихоманка, біль у суглобах та висипання.

Інший випадок захворювання підтверджено у 37-річної жінки, яка з’їздила на Ібіцу і перебувала в тому самому місті, що й перша заражена, разом зі своїм партнером та дев’ятирічним сином у жовтні минулого року.

“Одним із потенційних переносників лихоманки денге є комар Aedes albopictus, присутній на всій території іспанського Середземномор’я та на Балеарських островах, а також у деяких внутрішніх та північних районах країни”, – йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я Іспанії.

За даними медиків, перші ознаки захворювання зазвичай виявляються через 4-10 днів після укусу інфікованого комара. Як пояснюють в іспанському відомстві, деякі симптоми лихоманки денге схожі на грип: висока температура, сильний головний біль, погане самопочуття або нудота, висипи на плямах, біль у м’язах і суглобах, біль в очах і опухлі залози.

Влада Іспанії уточнює, що ризик зараження лихоманкою на Ібіці хоч і є, але низький.

Раніше стало відомо, що в Таїланді туристи заразилися вірусом Зіка.