Схему безкоштовного проїзду запроваджують в іспанських поїздах для туристів

З вересня та до кінця року жителі та гості Іспанії зможуть скористатися безкоштовним проїздом у поїздах, передає Urbantransportnews.com.

Уряд Іспанії оголосив про схему безкоштовного проїзду поїздами для просування залізничного транспорту в країні. Схема була схвалена прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і набула чинності 1 вересня. Програмою можна скористатися до 31 грудня 2022 року.

Програма безкоштовного проїзду реалізовуватиметься за допомогою програми національної залізничної мережі Renfe. Пасажиру необхідно вказати пункт призначення та внести депозит, розмір якого становить 10 євро для приміських ліній та 20 євро для поїздок на середні відстані (менше 300 кілометрів). Отриманий QR-код служитиме квитком. Також квиток можна придбати на залізничних станціях.

Внесений депозит пасажир зможе повернути наприкінці року. Для цього необхідно виконати єдину умову – здійснити не менше 16 поїздок до зазначеного пункту призначення.

Скористатися послугою можуть не лише жителі Іспанії, а й туристи. Для цього вони мають пройти реєстрацію за номером свого паспорта.

Напрямки поїздки вибираються з району зазначеної станції. Наприклад, якщо початкова станція Мадрид чи Барселона, то згідно з програмою власник квитка зможе скористатися безкоштовним проїздом у радіусі 30 миль (48 кілометрів) від міста.

Ініціатива була розроблена, щоб пом’якшити наслідки кризи вартості життя, а також зменшити вуглецевий слід країни, спонукаючи людей пересісти зі своїх власних автомобілів у громадський транспорт.