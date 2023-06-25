Туристам можуть вліпити штраф у 3000 євро за крадіжку піску на італійськму пляжі

За крадіжку рожевого піску на пляжі Спьяджа-Роза на італійському острові Буделлі неподалік Сардинії туристам загрожує штраф 3000 євро, або 124 тис. гривень. Також на пісок заборонено наступати під загрозою штрафу 500 євро, тобто. понад 20 000 гривень, повідомило видання Daily Star.

Спьяджа-Роза, або Рожевий пляж, в Італії відомий своїм яскраво-рожевим піском та блакитною водою, але туризм завдає великої шкоди цьому місцю. У зв’язку з чим влада заявила, що тепер милуватися ним слід лише здалеку, під час організованих морських прогулянок. Туристам суворо заборонено виходити на пляж, гуляти ним і фотографуватися.

Порушникам, які наступили на рожевий пісок, загрожує штраф у розмірі 500 євро. «Пляж знову у небезпеці, оскільки люди прибувають на човні, дерються на пляж, а потім публікують фотографії, що дозволяє нам оштрафувати їх на 500 євро», – сказав Фабриціо Фоннесу, директор національного парку архіпелагу Маддалена.

Також заборонено вивіз піску з території пляжу. За нього передбачено штраф у 3000 євро. Ця заборона була введена ще у 1980-х роках, коли пляж зіткнувся з першим масовим потоком туристів, багато з яких крали рожевий пісок, що почало впливати на екологію та зовнішній вигляд узбережжя.