Всі розділи
ГоловнаІталіяТуристам можуть вліпити штраф у 3000 євро за крадіжку піску на італійськму...
ІталіяТуризм

Туристам можуть вліпити штраф у 3000 євро за крадіжку піску на італійськму пляжі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам можуть вліпити штраф у 3000 євро за крадіжку піску на італійськму пляжі

За крадіжку рожевого піску на пляжі Спьяджа-Роза на італійському острові Буделлі неподалік Сардинії туристам загрожує штраф 3000 євро, або 124 тис. гривень. Також на пісок заборонено наступати під загрозою штрафу 500 євро, тобто. понад 20 000 гривень, повідомило видання Daily Star.

Спьяджа-Роза, або Рожевий пляж, в Італії відомий своїм яскраво-рожевим піском та блакитною водою, але туризм завдає великої шкоди цьому місцю. У зв’язку з чим влада заявила, що тепер милуватися ним слід лише здалеку, під час організованих морських прогулянок. Туристам суворо заборонено виходити на пляж, гуляти ним і фотографуватися.

Туристам можуть вліпити штраф у 3000 євро за крадіжку піску на італійськму пляжі

Порушникам, які наступили на рожевий пісок, загрожує штраф у розмірі 500 євро. «Пляж знову у небезпеці, оскільки люди прибувають на човні, дерються на пляж, а потім публікують фотографії, що дозволяє нам оштрафувати їх на 500 євро», – сказав Фабриціо Фоннесу, директор національного парку архіпелагу Маддалена.

Також заборонено вивіз піску з території пляжу. За нього передбачено штраф у 3000 євро. Ця заборона була введена ще у 1980-х роках, коли пляж зіткнувся з першим масовим потоком туристів, багато з яких крали рожевий пісок, що почало впливати на екологію та зовнішній вигляд узбережжя.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Над 48 пляжами в Іспанії вивісили чорні прапори, туристи шоковані

Іспанія
Відразу 48 іспанських пляжів, які користуються популярністю серед туристів,...

У Туреччині біля готелів крім блакитних прапорів з’явилися помаранчеві

Готелі
Помаранчеві прапори крім блакитних з'являться біля турецьких готелів. Означатиме...

У Хорватії туристів штрафуватимуть на 4 тисячі євро за прогулянки з голим торсом і не тільки

Туризм
Хорватія, яка після приєднання до Шенгенської зони стала одним...

У Хургаді знову відкрили пляжі, але не всі: багато хто боїться нового нападу акул

Єгипет
Готелі Хургади отримали «категоричний припис» перевірити «антиакульний» захист, після...

У відпочинку в Туреччині намалювалася нова проблема: туристи залишаться без пляжів

Туреччина
Відпочинку в Туреччині передрекли нову проблему: біженці, що залишилися...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму