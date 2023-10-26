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Іспанія та Марокко планують побудувати тунель під Гібралтаром

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Іспанія та Марокко планують побудувати тунель під Гібралтаром

Іспанія та Марокко повернулися до обговорення проєкту будівництва тунелю під Гібралтаром: залізницею хочуть зв’язати Мадрид та Касабланку.

Національна марокканська компанія з дослідження Гібралтарської протоки виступила із заявою, що залізниця між Касабланкою та Мадридом стане наступним етапом розвитку проєкту мегатунелю під Гібралтаром.

Вперше про цю ідею стало відомо наприкінці 1970-х, але тоді країни не розпочали реалізацію проєкту через політичні розбіжності.

У жовтні 2022 року Іспанське товариство досліджень фіксованого зв’язку через Гібралтарську протоку (SEGESCA) отримало з бюджету Іспанії 750 000 євро на проведення техніко-економічного обґрунтування інфраструктури тунелю. Його будівництво планують завершити до 2030 року.

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