Іспанія та Марокко планують побудувати тунель під Гібралтаром

Іспанія та Марокко повернулися до обговорення проєкту будівництва тунелю під Гібралтаром: залізницею хочуть зв’язати Мадрид та Касабланку.

Національна марокканська компанія з дослідження Гібралтарської протоки виступила із заявою, що залізниця між Касабланкою та Мадридом стане наступним етапом розвитку проєкту мегатунелю під Гібралтаром.

Вперше про цю ідею стало відомо наприкінці 1970-х, але тоді країни не розпочали реалізацію проєкту через політичні розбіжності.

У жовтні 2022 року Іспанське товариство досліджень фіксованого зв’язку через Гібралтарську протоку (SEGESCA) отримало з бюджету Іспанії 750 000 євро на проведення техніко-економічного обґрунтування інфраструктури тунелю. Його будівництво планують завершити до 2030 року.