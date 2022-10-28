Країни з найбільшою кількістю туристичних місць: названі світові лідери

У ЄС «підрахували» всі готелі, з’ясувавши, що приблизно одна третина з місць розміщення туристів припадає лише на дві країни Старого Світу – це Іспанія та Франція. Такі дані надав Євростат.

У цифрах це виглядає так: всього в Євросоюзі нарахували близько 597 тис. готелів, які мають 28.1 млн місць для туристів. З них на країни-лідери припадає приблизно порівну — по 5,1 млн. місць. За Францією та Італією слідують Іспанія – 3.8 млн місць розміщення або 13% від загального числа) та Німеччина (3.5 млн, 12%).

При цьому кількість місць розміщення та готелів за ковід не надто зменшилася. Число готелів скоротилося на 3%, у 2019 році їх налічували 618 тис., а місць розміщення – на 2% – з 28.8 млн.

Однак із національним складом відбулися зміни. У 2021 році майже три чверті або 75% туристів до ЄС прибули також із країн Євросоюзу. До цього треба додати 16% туристів з європейських країн, які ще не ввійшли до ЄС або вийшли з нього, як Великобританія. І лише 8% припали на неєвропейських туристів — спад майже вдвічі в порівнянні з докоподібними часами. Здебільшого це Штати та Канада – на них припадає 4%.