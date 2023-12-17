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ІспаніяТуризм

Іспанія знемагає від грудневої спеки: температура злетіла до 30°C, гірськолижний сезон зірвано

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Іспанія знемагає від грудневої спеки: температура злетіла до 30°C, гірськолижний сезон зірвано

Нещодавно синоптики закликали туристів бути готовими до неприємних сюрпризів через грудневі холоди в Європі, адже цього року вперше за кілька останніх років зима на континенті почалася зі снігопадів. Проте така ситуація спостерігається далеко не по всій Європі.

Як пише The Independent, днями в Іспанії, яка цього літа постраждала від кількох хвиль екстремальної спеки, було зафіксовано найвищу температуру в грудні за всю історію спостережень – 30°C. Так, протягом трьох днів до вівторка, 12 грудня, температура досягала 29,9°C у Малазі та 27°C у Валенсії.

Метеорологи попереджають, що ця тенденція, швидше за все, спостерігатиметься і в майбутньому – як наслідок глобального потепління.

Аномально тепла погода серйозно зіпсувала гірськолижний сезон в Іспанії: гори, зазвичай вкриті метровим шаром снігу, залишаються зеленими, оскільки в деяких районах температурні рекорди були побиті майже на 5°C.

Представник національного метеорологічного агентства Aemet Рубен дель Кампо попередив, що спека у поєднанні з прогнозами про мізерні дощі до кінця лютого пророкує “не дуже хороший” сезон для зимових видів спорту, що залежить від рясного снігу, який після танення також є найважливішим водним ресурсом для весняних і літніх місяців.

І хоча синоптики прогнозують, що аномальне тепло відступить у другій половині тижня, коли температура знизиться до нормальніших значень для грудня, момент для успішного старту гірськолижного сезону вже втрачено – снігу просто немає.

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