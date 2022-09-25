Іспанія скасувала «Форму медичного контролю» після прибуття для туристів

Влада Іспанії оголосила, що мандрівникам з третіх країн, на яких поширюються суворіші правила, ніж на європейців, більше не потрібно буде заповнювати і пред’являти «Форму медичного контролю» після прибуття.

Новину було оголошено Міністерством охорони здоров’я Іспанії, рішення офіційно набуло чинності 20 вересня.

«З вівторка, 20 вересня 2022 року, портал Spain Travel Health (SpTH), у тому числі, мобільні програми (APPs), не працюватимуть. Більше немає потреби заповнювати «Форму медичного контролю» для поїздки до Іспанії або показувати QR-код SpTH в аеропорту прибуття», — йдеться у заяві Міністерства охорони здоров’я.

Раніше «Форму медичного контролю», в якій вказувалося: чи був мандрівник вакцинований, одужав, чи його тест на COVID-19 дав негативний результат, а також інша інформація, потрібно було заповнити онлайн до прибуття в Іспанію всім туристам, які не мали цифрового сертифікат ЄС.

Як тільки мандрівники прибували до Іспанії, вони мали пред’явити документ співробітникам аеропорту або морського порту, щоб отримати дозвіл на в’їзд до країни.

Однак, оскільки іспанська влада дійшли висновку, що такий захід більше не є необхідним для контролю поширення COVID-19, цю вимогу скасували. Таким чином, усім мандрівникам, незалежно від країни їхнього походження, більше не потрібно заповнювати будь-які формуляри.

Проте зовсім недавно в Іспанії до 15 листопада продовжили правила в’їзду туристів із країн, які не входять до ЄС.

Вони, як і раніше, будуть зобов’язані пред’явити на вибір: сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання або свіжі результати тестування.

Крім того, перебуваючи в Іспанії, мандрівники зобов’язані носити маску для обличчя в літаках та поїздах. А ось під час відвідування громадських місць цього робити необов’язково.

За останні сім днів в Іспанії було зареєстровано 19 080 нових випадків зараження коронавірусом і 566 смертей.

86 відсотків всього дорослого населення досі завершили основний курс вакцинації двома дозами, а 66,1 відсотка з них отримали бустерне щеплення.