Град діаметром 10 сантиметрів вбив дитину в Іспанії

В Іспанії дитина померла від удару величезною брилою льоду під час сильного граду.

Дівчинка, у віці 1 року та 8 місяців, разом із 30 іншими людьми постраждала від крижаних брил, які обрушилися на Ла-Бісбаль-де-л’Емпорда в Каталонії.



Дитина була доставлена ​​до лікарні в Жироні, за 29 км від місця події, але через кілька годин померла, повідомляє Mirror. Особистість та громадянство дитини поки що не розголошуються.

Жінка, яка також постраждала під час страшного урагану, залишається в тій же лікарні, намагаючись прийти до тями.

Ще 28 людей отримали травми голови, переломи кісток, рвані рани та порізи після того, як у вівторок з неба впали брили льоду.

Місцеві метеорологи сказали, що шматки льоду були найбільшими за останні 20 років. Багато автомобілів також було пошкоджено.