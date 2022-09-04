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Іспанія

Град діаметром 10 сантиметрів вбив дитину в Іспанії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Град убив дитину в Іспанії

В Іспанії дитина померла від удару величезною брилою льоду під час сильного граду.

Дівчинка, у віці 1 року та 8 місяців, разом із 30 іншими людьми постраждала від крижаних брил, які обрушилися на Ла-Бісбаль-де-л’Емпорда в Каталонії.
Град діаметром 10 сантиметрів вбив дитину в Іспанії

Дитина була доставлена ​​до лікарні в Жироні, за 29 км від місця події, але через кілька годин померла, повідомляє Mirror. Особистість та громадянство дитини поки що не розголошуються.

Жінка, яка також постраждала під час страшного урагану, залишається в тій же лікарні, намагаючись прийти до тями.

Ще 28 людей отримали травми голови, переломи кісток, рвані рани та порізи після того, як у вівторок з неба впали брили льоду.

Місцеві метеорологи сказали, що шматки льоду були найбільшими за останні 20 років. Багато автомобілів також було пошкоджено.

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