Град діаметром 10 сантиметрів вбив дитину в Іспанії

В Іспанії дитина померла від удару величезною брилою льоду під час сильного граду.
Дівчинка, у віці 1 року та 8 місяців, разом із 30 іншими людьми постраждала від крижаних брил, які обрушилися на Ла-Бісбаль-де-л’Емпорда в Каталонії.
Дитина була доставлена до лікарні в Жироні, за 29 км від місця події, але через кілька годин померла, повідомляє Mirror. Особистість та громадянство дитини поки що не розголошуються.
Жінка, яка також постраждала під час страшного урагану, залишається в тій же лікарні, намагаючись прийти до тями.
Ще 28 людей отримали травми голови, переломи кісток, рвані рани та порізи після того, як у вівторок з неба впали брили льоду.
Espectacular pedregada a la bisbal d’Empordà, MAI vist ! @meteocat @TomasMolinaB @alexmegapc @MeteoGasso @324cat pic.twitter.com/94CznL9dnx
— Jaume (@Jaumef12) August 30, 2022
Місцеві метеорологи сказали, що шматки льоду були найбільшими за останні 20 років. Багато автомобілів також було пошкоджено.