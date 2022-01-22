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У Північній Ірландії відкривається музей «Ігри престолів»

Євгеній Подольський

Як повідомила The Daily Mail, компанія Warner Bros. відкриє офіційний музей серіалу “Гра престолів” (Game of Thrones) 4 лютого 2022 року.

Музей відкривається на кіностудії The Linen Mill Studios у місті Банбрідж (Північна Ірландія, Великобританія) на площі більш ніж 10 000 кв. м. У ході інтерактивного туру, на розробку якого було витрачено 24 млн фунтів стерлінгів, гостям пропонують опинитися у світі «Ігри престолів» та познайомитися з процесом створення однієї з найпопулярніших в історії кіносаг.

Відвідувачі зможуть побачити побувати у Вінтерфелі, Ріверрані та Пайці, у Королівській гавані, у Дорні та Браавосі. Компанія HBO надала музею оригінальний реквізит та костюми.

Квитки на тур Game of Thrones можна замовити онлайн на офіційному сайті музею.

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