В Ірландії вирішено знищити одну з визначних пам’яток із серіалу «Гра престолів»

Вирішено знищити або принаймні «підкоригувати» одну з визначних пам’яток із серіалу «Гра престолів», куди стікалися туристи. Мова, як повідомляє видання Guardian, йде про знамениту алею старих буків у Північній Ірландії, відому як Дарк Хеджес. Мінімум шість її дерев мають бути зрубані, оскільки створюють ризик падіння сучків, особливо небезпечний при скупченні народу алеї.

На даний момент влада перекрила дорогу Брега-роуд в Армої, графство Антрім, де розташована визначна пам’ятка, щоб підготувати вирубку як мінімум шести стародавніх буків, які вважаються небезпечними для громадської безпеки.

«Це рішення далося нелегко, але хоча історична цінність алеї безспорту, безпека учасників дорожнього руху має першорядне значення», — йдеться у заяві департаменту інфраструктури регіону.

Реальна історія алеї така — буки були посаджені приблизно 1775 року, як алея на вході до маєтку Грейсхілл-Хаус. Далі алею прославили в серіалі “Гра Престолів”, де вона “виконала роль” Kingsroad. Щоб залучити додаткових туристів, Північна Ірландія організовувала шоу та автобусні тури з аеропортів Дубліна та Белфасту, туристи масово позували тут для фотографій, але тут виявився істотний ризик.

Вся справа у віці дерев. На цей час їм близько 250 років. Типова тривалість життя таких дерев становить від 150 до 200 років, додають дослідники. Вони зазначають, що обстеження, проведене у червні, показало, що 11 із 86 дерев, що ростуть уздовж маршруту, перебували в поганому стані та вимагали термінового догляду. Шість доведеться просто зрубати, ще з кількома оцінять можливість відновлювальних робіт. За деревами, що залишилися, здійснюватиметься спостереження, повідомили в департаменті інфраструктури.

Місцеві активісти при цьому міру радше вітають. Так, Боб МакКалліон із групи кампанії Save the Dark Hedges привітав це втручання як «запізнілий пріоритет безпеки над туризмом».

«Відмова від видалення сухих гілок з 2016 року збільшила ризик нещасних випадків. Проблеми вже були: валяться на дорогу навіть у безвітряну погоду. Фактор ризику дуже високий з огляду на концентрацію відвідувачів, що збираються під деревами. Ми сподіваємося, що Дарк Хеджес стане безпечним місцем для відвідування як місцевими жителями, так і туристами», — заявив він, закликавши також прибрати сухостій з дерев, що залишилися.

Мервін Сторі, член ради Ballymoney та голова Фонду охорони Дарк-Хеджес, сказав, що було сумно втратити шість дерев, але ця робота «дозволить збалансувати безпеку та естетичну привабливість Дарк-Хеджес». «У поєднанні з найкращим управлінням трафіком це має дозволити нам любити і цінувати це місце ще багато років».