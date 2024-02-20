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Складено рейтинг найбільш безпечних країн для туризму у 2024 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо п'ять найбезпечніших країн для туризму у 2024 році
Photo by Eugene Aikimov on Unsplash

Безпека – особливо важливе питання, коли йдеться про подорож. Berkshire Hathaway Travel Protection представив рейтинг найбезпечніших країн для подорожей у 2024 році.

Як повідомляє Meteored, під час складання рейтингу компанія враховувала різні фактори, такі як оцінка безпеки, яку туристи дають кожній країні; інформація з баз даних, таких як Geosure та інші індекси безпеки, наприклад Глобальний індекс світу.

Канада

На першому місці списку опинилася Канада, країна, що відрізняється холодним кліматом, гарними національними парками, мультикультурними містами та, як з’ясувалося, своєю безпекою. Канада – країна з високим рівнем життя та політичною стабільністю, яка має низький рівень насильницьких злочинів та суворі правила щодо вогнепальної зброї.

Швейцарія

Не дивно, що Швейцарія знаходиться серед найбезпечніших країн для подорожей і цього року, оскільки ця нація, як правило, лідирує за показниками безпеки. Швейцарія має дуже низький рівень злочинності та є країною, відомою своїм винятковим рівнем життя.

Норвегія

Наступна країна в рейтингу – Норвегія, яка вирізняється дуже низьким рівнем злочинності, дуже гарною якістю життя та тим, що є однією з найщасливіших країн світу. Один із аспектів, який найбільше привертає увагу до Норвегії з погляду безпеки, полягає у тому, що поліція там не має вогнепальної зброї.

Ірландія

На четвертому місці в рейтингу знаходиться Ірландія, земля леприконів, фей та замків, яка також є однією з найбезпечніших країн світу. Ірландія займає третє місце серед наймирніших країн, має дуже низький рівень злочинності і, як і Норвегія, відрізняється своєю чудовою якістю життя і тим, що її поліція також не застосовує вогнепальну зброю.

Нідерланди

Закриває рейтинг п’яти найбезпечніших країн для подорожей європейська країна, відома своїми полями тюльпанів, вітряками, гарними містами та селищами із середньовічним шармом.

Крім згаданих, у рейтингу компанії Berkshire Hathaway Travel Protection на початку списку розташовуються такі країни: Великобританія, Португалія, Данія, Ісландія, Австралія, Японія, Франція, Іспанія та Бразилія.

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