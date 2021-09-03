Ірландія оштрафувала WhatsApp на 225 млн євро

Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала WhatsApp на 225 млн євро, так як вважала, що месенджер недостатньо інформував користувачів про збір та використання їх особистої інформації. Рішення регулятора опубліковано на сайті Європейської ради із захисту даних.

У рішенні комісії йдеться, що WhatsApp надавав лише 41% запропонованої інформації користувачам месенджера і ніякої інформації тим, хто не є користувачем. Регулятор назвав це «дуже значним дефіцитом інформації». Крім того, комісія вирішила, що месенджер недостатньо інформував користувачів про те, як їх дані передаються в Facebook.

WhatsApp визнав штраф «абсолютно невідповідним» і має намір оскаржити його, повідомляє Reuters.

Комісар ірландського регулятора заявив, що в центрі уваги під час розслідування було питання про те, чи відповідав WhatsApp в 2018 році правилами ЄС щодо прозорості даних. У травні 2018 го вступили в силу Загальні правила захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR), які регламентують використання особистих даних користувачів. У рішенні ірландського регулятора йдеться, що після цього комісія із захисту даних отримала скарги на те, як WhatsApp звертається з особистою інформацією користувачів.

Представник WhatsApp заявив, що компанія надала вичерпну інформацію про свою політику щодо персональних даних, що діяла в 2018 році. «Ми не згодні з сьогоднішнім рішенням щодо прозорості, яку ми забезпечили людям в 2018 році», – цитує його Reuters.

Штраф WhatsApp є рекордним для ірландського регулятора, повідомляє CNBC. Проте він значно менше того, який Національна комісія Люксембургу щодо захисту даних виписала Amazon в липні. Тоді компанію оштрафували на 746 млн євро за порушення правил ЄС щодо захисту даних.