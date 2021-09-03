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ИРЛАНДИЯ

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро

Регулятор країни вважає, що месенджер недостатньо інформував користувачів про використання їх персональних даних

Евгений Подольский

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро, так как сочла, что мессенджер недостаточно информировал пользователей о сборе и использовании их личной информации. Решение регулятора опубликовано на сайте Европейского совета по защите данных, пишет РБК.

В решении комиссии говорится, что WhatsApp предоставлял лишь 41% предписанной информации пользователям мессенджера и никакой информации тем, кто не является пользователем. Регулятор назвал это «очень значительным дефицитом информации». Кроме того, комиссия решила, что мессенджер недостаточно информировал пользователей о том, как их данные передаются в Facebook.

WhatsApp счел штраф «совершенно несоразмерным» и намерен обжаловать его, сообщает Reuters.

Комиссар ирландского регулятора заявил, что в центре внимания при расследовании был вопрос о том, соответствовал ли WhatsApp в 2018 году правилам ЕС в отношении прозрачности данных. В мае 2018-го вступили в силу Общие правила защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR), которые регламентируют использование личных данных пользователей. В решении ирландского регулятора говорится, что после этого комиссия по защите данных получила жалобы на то, как WhatsApp обращается с личной информацией юзеров.

Представитель WhatsApp заявил, что компания предоставила исчерпывающую информацию о своей политике в отношении персональных данных, действовавшей в 2018 году. «Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы обеспечили людям в 2018 году», — цитирует его Reuters.

Штраф WhatsApp является рекордным для ирландского регулятора, сообщает CNBC. Тем не менее он значительно меньше того, который Национальная комиссия Люксембурга по защите данных выписала Amazon в июле. Тогда компанию оштрафовали на 746 млн евро за нарушение правил ЕС по защите данных.

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