Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро, так как сочла, что мессенджер недостаточно информировал пользователей о сборе и использовании их личной информации. Решение регулятора опубликовано на сайте Европейского совета по защите данных, пишет РБК.

В решении комиссии говорится, что WhatsApp предоставлял лишь 41% предписанной информации пользователям мессенджера и никакой информации тем, кто не является пользователем. Регулятор назвал это «очень значительным дефицитом информации». Кроме того, комиссия решила, что мессенджер недостаточно информировал пользователей о том, как их данные передаются в Facebook.

WhatsApp счел штраф «совершенно несоразмерным» и намерен обжаловать его, сообщает Reuters.

Комиссар ирландского регулятора заявил, что в центре внимания при расследовании был вопрос о том, соответствовал ли WhatsApp в 2018 году правилам ЕС в отношении прозрачности данных. В мае 2018-го вступили в силу Общие правила защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR), которые регламентируют использование личных данных пользователей. В решении ирландского регулятора говорится, что после этого комиссия по защите данных получила жалобы на то, как WhatsApp обращается с личной информацией юзеров.

Представитель WhatsApp заявил, что компания предоставила исчерпывающую информацию о своей политике в отношении персональных данных, действовавшей в 2018 году. «Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы обеспечили людям в 2018 году», — цитирует его Reuters.

Штраф WhatsApp является рекордным для ирландского регулятора, сообщает CNBC. Тем не менее он значительно меньше того, который Национальная комиссия Люксембурга по защите данных выписала Amazon в июле. Тогда компанию оштрафовали на 746 млн евро за нарушение правил ЕС по защите данных.