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В Ірані туриста засудили на 8 років, за фото з дрону

Гліб Парфененко
Туриста посадили у в'язницю на вісім років через фото пам'ятки

Французького туриста засудили до восьми років в’язниці в Ірані через фотографію з дрону. Про це пише ВВС News.

36-річного Бенжамена Брієра заарештувала поліція Ірану у травні 2020 року. Він запустив дрон поблизу ірано-туркменського кордону. За словами чоловіка, він хотів зняти з висоти місцеву пам’ятку – національний парк.

Півтора роки француз перебував під вартою, а в січні 2022 року суд засудив його до восьми років в’язниці за звинуваченням у шпигунстві та до восьми місяців за пропаганду проти ісламу.

Адвокат Брієра Філіп Валант вважає, що судовий розгляд був несправедливим, оскільки туриста не поінформували про його права. Сім’я чоловіка наполягає на його невинності. На їхню думку, його використовують як інструмент у політичних цілях.

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