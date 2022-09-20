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По відпочинку росіян завдано санкційного удару: 100 російських туристів застрягли в Тегерані дорогою на Кариби

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
По відпочинку росіян завдано санкційного удару: 100 російських туристів застрягли в Тегерані дорогою на Кариби

Приблизно 100 російських туристів потрапили під санкційний удар. Частину своєї відпустки вони будуть змушені провести в Тегерані, а не на карибському острові Маргарита, як планували. Причина — технічні проблеми літака компанії Conviasa, а також авіасанкції, причому накладені не тільки на Росію.

НП сталася увечері понеділка. Близько 100 туристів летіли на венесуельський острів Маргарита венесуельським перевізником. Однак під час технічної посадки в Таїланді у лайнера Conviasa були виявлені проблеми.

Венесуела готова була відправити за туристами запасний літак – але тут у справу і вступила «санкційна пастка». Проліт лайнера не погодили «недружні країни». При цьому під санкціями в тій чи іншій мірі перебувають усі три країни — як Росія, і Венесуела, і Іран.

На даний момент усі туристи оперативно отримали дозволи на в’їзд до Ірану та розміщені в готелях. «В даний час туристів розміщують у готелях Rexan and Remis – усі будуть забезпечені всім необхідним. Завтра росіянам оформлять повноцінні візи для комфортного перебування в Ірані на час очікування вильоту», – написала у своєму Телеграм-каналі глава Ростуризму Заріна Догузова.

Однак проблема в тому, що за фактом туристи зможуть вилетіти тільки на тому ж літаку, на якому прибули до Тегерану, тобто їм доведеться чекати, поки лайнер полагодять. Тож термін, на який туристи застрягли в Ірані, поки що невідомий.

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