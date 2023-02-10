Жителів одного з індонезійських островів почали евакуювати через виверження вулкана

На одному з індонезійських островів почалося виверження вулкана, повідомляє агентство ANTARA з посиланням на національний Центр із пом’якшення наслідків вулканологічних та геологічних небезпек.

За інформацією видання, йдеться про остров Сіау, де знаходиться вулкан Карангетанг.

“Чекаючи на потенційну небезпеку, не рекомендується проводити роботи в радіусі 2,5 кілометра від кратера вулкана Карангетанг, – пише джерело. – Існує можливість затоплення лавою, тому жителів найближчих сіл почали евакуювати”.

Потік лави, який швидко поширюється, нині досяг завдовжки одного кілометра.

“Лава потрапила у шість річок: Батанг, Тімбеланг, Беха Барат, Наніту, Батуаванг і Кахетанг. Вони беруть початок на висоті 1784 метрів. У зв’язку з тим, що схил гори досить крутий, лава спускається швидко”, – зазначили сейсмологи.

Відомо, що між центром вулкана та пляжем лише чотири кілометри, а в мережі вже з’явилися кадри виверження.

Клас небезпеки гори підвищено з другого до третього, з довколишніх сіл евакуйовано 73 мешканців. Даних про постраждалих та збитки поки що немає.

Індонезія – світовий рекордсмен за кількістю та активністю вулканів, будучи частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця.