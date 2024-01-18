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В Індонезії відкрився найвужчий готель у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індонезії відкрився найвужчий готель у світі

В Індонезії нещодавно відкрився готель PituRooms – він став найвужчим готелем у світі. Ширина будівлі складає лише 2.8 м.

Готель розташований у невеликому індонезійському місті Салатіга з населенням 200 000 осіб. Його побудував архітектор Сахабат Селоєн, який очікує, що завдяки цьому місто зможе залучити більше туристів.

Салатіга розкинулася на пагорбі висотою 638 м, і з верхніх поверхів нового готелю відкривається панорама околиць. Поруч знаходиться вулкан Мербабу, популярний у туристів.

У найвужчому готелі у світі є лише сім номерів. Кожна кімната (розміром 2.8×3×2.4 м) оформлена в різній колірній гамі та обладнана двоспальним ліжком, телевізором, ванною кімнатою з душем, раковиною та туалетом. Є також хол, вестибюль та невелика відкрита тераса на даху. У готелі працює маленький “трубчастий” ліфт діаметром 75 см для багажу та людей з обмеженими можливостями.

Ніч у цьому незвичайному готелі обійдеться гостям у 850 000 індонезійських рупій (близько 55 доларів США).

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