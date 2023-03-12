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В Індонезії прокинувся вулкан “Судного дня”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індонезії прокинувся вулкан

На індонезійському острові Ява прокинувся вулкан Мерапі, відоміший як вулкан “Судного дня”.

У суботу близько полудня на острові Ява почав вивергатися вулкан Мерапі, викинувши хмару гарячого повітря заввишки близько семи кілометрів. Потоки розтеклися на 1,5 км. Рівень небезпеки підвищено до третього із чотирьох можливих. Жертв та руйнувань немає, фахівці уважно стежать за виверженням.

Вулкан Мерапі – найактивніший вулкан Індонезії, його висота – 2910 метрів. Великі виверження спостерігаються в середньому кожні 7 років, дрібні – приблизно двічі на рік. Внаслідок виверження у 2010 році загинуло 350 осіб, а близько 280 тисяч — було евакуйовано.

Назва перекладається як „гора вогню“. Вулканом „судного дня“ його називають через те, що, на думку вчених, його виверження на повну силу може призвести до вулканічної зими та колапсу світової економіки.

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