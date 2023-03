В Індонезії прокинувся вулкан “Судного дня”

На індонезійському острові Ява прокинувся вулкан Мерапі, відоміший як вулкан “Судного дня”.

У суботу близько полудня на острові Ява почав вивергатися вулкан Мерапі, викинувши хмару гарячого повітря заввишки близько семи кілометрів. Потоки розтеклися на 1,5 км. Рівень небезпеки підвищено до третього із чотирьох можливих. Жертв та руйнувань немає, фахівці уважно стежать за виверженням.

WATCH 🚨 Merapi volcano erupts, spews a hot cloud more than 4 miles high in Indonesia pic.twitter.com/CsRS74N8qp

Вулкан Мерапі – найактивніший вулкан Індонезії, його висота – 2910 метрів. Великі виверження спостерігаються в середньому кожні 7 років, дрібні – приблизно двічі на рік. Внаслідок виверження у 2010 році загинуло 350 осіб, а близько 280 тисяч — було евакуйовано.

Indonesia’s Mount Merapi spewed smoke and ash more than 4 miles high. Residents in a nearby community were warned to stay away from danger zones https://t.co/8SmYiCQVXT pic.twitter.com/BoWNh66tVB

— Reuters (@Reuters) March 11, 2023