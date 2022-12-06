Україна увійшла в перелік найщедріших країн світу у 2022 році

Компанія The Charities Aid Foundation представила рейтинг країн, мешканці яких вирізняються найбільшою щедрістю. Як критерії було обрано рівень допомоги незнайомим людям, кількість пожертв та кількість волонтерів.

Лідером рейтингу вже п’ятий рік поспіль виявилася Індонезія. Найбільша кількість пожертвувань: 84 % жителів країни виділяють кошти благодійним організаціям, сильна тут і релігійна філантропія. Жертвують гроші люди різного віку, але молодь воліє це робити через онлайн-платформи. На другому місці – Кенія, на третьому – США, в обох країнах активно допомагають незнайомцям.

До десятки також увійшли Австралія, Нова Зеландія, М’янма, Сьєрра-Леоне, Канада, Замбія та Україна.

Найменш активно займаються благодійністю в Камбоджі, Японії та Афганістані: ці держави зайняли останні рядки у рейтингу.