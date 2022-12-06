Всі розділи
ГоловнаІндонезіяУкраїна увійшла в перелік найщедріших країн світу у 2022 році
ІндонезіяКеніяСША

Україна увійшла в перелік найщедріших країн світу у 2022 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Україна увійшла в перелік найщедріших країн світу у 2022 році

Компанія The Charities Aid Foundation представила рейтинг країн, мешканці яких вирізняються найбільшою щедрістю. Як критерії було обрано рівень допомоги незнайомим людям, кількість пожертв та кількість волонтерів.

Лідером рейтингу вже п’ятий рік поспіль виявилася Індонезія. Найбільша кількість пожертвувань: 84 % жителів країни виділяють кошти благодійним організаціям, сильна тут і релігійна філантропія. Жертвують гроші люди різного віку, але молодь воліє це робити через онлайн-платформи. На другому місці – Кенія, на третьому – США, в обох країнах активно допомагають незнайомцям.

До десятки також увійшли Австралія, Нова Зеландія, М’янма, Сьєрра-Леоне, Канада, Замбія та Україна.

Найменш активно займаються благодійністю в Камбоджі, Японії та Афганістані: ці держави зайняли останні рядки у рейтингу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму