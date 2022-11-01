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ІндонезіяТуризм

“Сумне видовище”: Туристів жахнули пляжі на Балі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Туристи, що побували на Балі, жахнулися станом популярних пляжів острова. Про це пише видання News.com.au, передає Dip.org.ua.

Мандрівники опублікували фотографії пляжу Кута, який весь покритий сміттям.

«Це нормально для цього пляжу, чи тут була нещодавно якась дуже погана погода?» — написав у соцмережах турист Мітч Коннелі.

"Сумне видовище": Туристів жахнули пляжі на Балі

Публікацію прокоментували 160 користувачів, які також здивувалися кількості сміття на пляжах Індонезії:

“Це просто жахливо! Кількість сміття та пластику на острові Нуса Пеніда теж була огидною», — написала в коментарях одна з туристів.

Ще одна мандрівниця заявила, що інші пляжі Балі теж потопають у смітті.

«Блакитна лагуна цього серпня була ще гірша. Ми їздили туди на снорклінг, і навіть коли пливеш у море і розглядаєш підводне життя, там скрізь сміття у воді. Дуже сумне видовище».

Дехто припустив, що причиною вимитого з океану сміття стали зливи.

Раніше Влада Балі запровадила кримінальну відповідальність за “курортні романи” на острові

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