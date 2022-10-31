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ІндонезіяТуризм

Влада Балі запровадила кримінальну відповідальність за “курортні романи” на острові

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Курортні романи на популярному курорті каратимуться в'язницею

Новий закон, який розглядають чиновники на Балі, може запровадити кримінальну відповідальність для неодружених пар, які проживають в одному номері готелю під час відпустки, передає Dip.org.ua.

Поправки, подані ще в липні, стверджують покарання у вигляді одного року ув’язнення за позашлюбний зв’язок і до шести місяців за позашлюбне співжиття. Так, неодружені туристи можуть отримати до року в’язниці за “курортний роман”.

Як заявив голова Індонезійської асоціації роботодавців (Apindo) Харіяді Сукамдані, це становище може підірвати туристичну індустрію країни. Загроза “криміналізувати незаміжні пари”, які проживають в одному номері готелю під час відпустки, безсумнівно, відлякає туристів, особливо іноземних гостей, впевнений він.

“Ця діяльність відноситься до приватної сфери і не повинна регулюватися законом або вважатися злочином”, – наголосив він.

Прихильники закону пояснюють, що “повідомити” про такий злочин зможуть лише близькі люди, заходи вживатимуться лише в тому випадку, якщо батько, дитина чи подружжя осіб, які проживають в одному номері, подають офіційну скаргу до правоохоронних органів. Скарги від третіх осіб не прийматимуться.

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