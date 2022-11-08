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Посольство: Електронні візи Індонезії не підходять для туризму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Посольство: Електронні візи Індонезії не підходять для туризму

Нові електронні візи до Індонезії не призначені для туризму. Про це заявило індонезійське посольство.

За словами представників дипмісії, нові електронні візи з прибуття (e-VOA), про які повідомлялося раніше, можна буде отримати лише на запрошення — від громадянина Індонезії, індонезійської організації/компанії або іноземної організації/компанії, зареєстрованої на території Індонезії.

Для отримання такої візи терміном дії 90 днів потрібно пред’явити квиток в обидві сторони та страховий поліс із покриттям від 25 000 доларів.

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