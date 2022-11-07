Українці зможуть отримувати електронну візу Індонезії

Влада Індонезії з 9 листопада вводить систему видачі електронних віз після прибуття (e-VOA). Про це повідомили у Генеральному директораті імміграції Індонезії.

Електронні візи будуть доступні громадянам 26 країн світу, зокрема й українцям. Така віза підійде для в’їзду до Індонезії через аеропорти Джакарти чи острови Балі.

Термін дії візи – 90 днів із можливістю продовження на аналогічний період. Вартість – 500 000 індонезійських рупій (1155 грн). Сплатити її можна буде картками Visa, MasterCard або JCB.

Заповнити заявку та сплатити візу можна на сайті, готова віза прийде заявнику на електронну пошту. Її варто роздрукувати та взяти з собою, хоча на паспортному контролі оплачена віза має відобразитись у базі у місцевих прикордонників.