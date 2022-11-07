Всі розділи
ГоловнаВізиУкраїнці зможуть отримувати електронну візу Індонезії
ВізиІндонезіяТуризм

Українці зможуть отримувати електронну візу Індонезії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Українці зможуть отримувати електронну візу Індонезії

Влада Індонезії з 9 листопада вводить систему видачі електронних віз після прибуття (e-VOA). Про це повідомили у Генеральному директораті імміграції Індонезії.

Електронні візи будуть доступні громадянам 26 країн світу, зокрема й українцям. Така віза підійде для в’їзду до Індонезії через аеропорти Джакарти чи острови Балі.

Термін дії візи – 90 днів із можливістю продовження на аналогічний період. Вартість – 500 000 індонезійських рупій (1155 грн). Сплатити її можна буде картками Visa, MasterCard або JCB.

Заповнити заявку та сплатити візу можна на сайті, готова віза прийде заявнику на електронну пошту. Її варто роздрукувати та взяти з собою, хоча на паспортному контролі оплачена віза має відобразитись у базі у місцевих прикордонників.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму