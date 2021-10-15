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На Балі вирішили не допускати українських туристів

Гліб Парфененко
На Балі вирішили не допускати україньских туристів

Україна не увійшла в число тих майже двадцяти країн, для яких відкрився острів Балі. Згідно із заявою міністра морських справ і інвестицій Лухута Бінсара Панджайтана, індонезійський острів знову відкриється для туристів з четверга. Мова поки йде про 19 країн.

Країни ці такі: Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Ліхтенштейн, Італія, Франція, Португалія, Іспанія, Швеція, Польща, Угорщина і Норвегія. Відзначимо, що в списку також немає США, Великобританії і Австралії, і Росії які активно «поставляли» туристів на Балі.

При цьому туристи з цих країн можуть в’їжджати на острів Балі тільки при дотриманні наступних вимог:

  • Туристи повинні бути повністю вакциновані, другий укол вони повинні отримати не менше ніж за 14 днів до поїздки в Індонезію,
  • мати страхове покриття для лікування Covid-19 на суму не менше 100000 доларів США
  • оплатити своє проживання протягом п’ятиденного карантинного періоду.

При цьому урядовці додали, що відкриття острова викликано 90% вакцинацією населення. Список же країн обіцяють доповнювати і переглядати.

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