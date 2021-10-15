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COVID Travel NewsИНДОНЕЗИЯ

На Бали решили не допускать украинских туристов

Глеб Парфененко
На Бали решили не допускать украинских туристов

Украина не вошла в число почти двадцати стран, для которых открылся остров Бали. Согласно заявлению министра морских дел и инвестиций Лухута Бинсара Панджайтана, индонезийский остров вновь откроется для туристов с четверга. Речь пока идет о 19 стран.

Страны эти таковы: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Новая Зеландия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Лихтенштейн, Италия, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Польша, Венгрия и Норвегия. Отметим, что в списке также нет США, Великобритании и Австралии, которые активно «поставляли» туристов на Бали.

При этом туристы из этих стран могут въезжать на остров Бали только при соблюдении следующих требований:

  • Туристы должны быть полностью вакцинированы, второй укол они должны получить не менее чем за 14 дней до поездки в Индонезию,
  • иметь страховое покрытие для лечения Covid-19 на сумму не менее 100 000 долларов США
  • оплатить свое проживание в течение пятидневного карантинного периода.

При этом чиновники добавили, что открытие острова вызвано 90% вакцинацией населения. Список же стран обещают дополнять и пересматривать.

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