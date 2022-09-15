Індонезія вживає заходів для збільшення кількості «цифрових кочівників» у країні

Індонезія намагається залучити на свою територію більше так званих “цифрових кочівників”, пропонуючи гнучкіші схеми видачі віз, повідомили агентство Reuters з посиланням на міністра туризму країни.

Останніми роками в деяких азіатських місцях відпустки спостерігається наплив цифрових кочівників або тривалих відвідувачів з-за кордону, які поєднують відпочинок із віддаленою роботою.

Міністр туризму Сандіага Уно написав в Instagram, що цифрові кочівники тепер можуть відвідувати Індонезію та працювати там до шести місяців за соціокультурною візою.

«Я все більше переконуюсь, що кількість іноземних туристів, які хотіли б залишитися в Індонезії, зросте, і це автоматично вплине на економічне відновлення», — написав він.

Категорія візи, про яку йдеться, раніше не дозволяла працювати всередині країни, і Індонезія ще не вирішила, як вона може оподатковувати цифрових кочівників. Однак Рада з туризму Балі сприйняла план позитивно.

“Я пропоную уряду розробити для цього чіткі правила. Наприклад, мандрівники повинні платити певну суму податку уряду Індонезії, якщо вони працюють з Балі”, – сказала голова правління Іда Багус Агунг Партха Адняна.

Імміграційний департамент Індонезії відмовився коментувати це питання агентству Рейтер.

Очікується, що до 2025 року кількість іноземних туристів на Балі досягне 6 мільйонів, повідомила туристична асоціація, оскільки острів оговтується від наслідків Covid.

Дані Міністерства туризму показують, що понад 3000 цифрових кочівників прибули до Індонезії з січня по серпень цього року. Відвідувачі в основному з Росії, Великобританії та Німеччини, більшість з них залишаються на Балі. Президент Джоко Відодо нещодавно дорікав імміграційним службам за труднощі, з якими стикаються іноземці, зокрема інвестори та туристи, під час отримання віз.

Інші країни регіону також прагнуть скористатися можливостями дистанційної роботи. Філіппіни пропонують «робочі» пакети на курорті Боракай, тоді як Малайзія цього тижня запровадила правила, які дозволяють цифровим кочівникам залишатися в країні протягом 1 року.