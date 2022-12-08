Готелі Балі не вимагатимуть від туристів документи про шлюб

Глава агентства з туризму провінції Балі Тьокорда Багус Пемаюн заявив, що відпочивальникам не доведеться пред’являти документи про шлюб для заселення в готелі острова.

“Зважаючи на дискусії в різних асоціаціях працівників готелів і туризму, співробітники готелів не будуть запитувати у приїжджих документи про сімейне становище”, – сказав Пемаюн у четвер в інтерв’ю сінгапурському телеканалу CNA.

Він запевнив, що туристам не варто перейматися поправками до кримінального кодексу, які забороняють позашлюбні зв’язки, оскільки для відпочиваючих нічого не зміниться.

Таку думку висловив голова відділення Асоціації туроператорів Індонезії на Балі Путу Вінастра. За його словами, сімейний стан – “приватна справа” кожної людини, тому менеджери індонезійських готелів не вимагатимуть від туристів розкриття такої інформації.

У вівторок парламент Індонезії одноголосно схвалив поправки до кримінального кодексу, які встановлюють покарання за позашлюбні зв’язки. Якщо президент країни Джоко Відодо затвердить зміни, вони набудуть чинності після перехідного періоду, який може тривати до трьох років. Міністр юстиції та прав людини Ясона Лаолі наголосив, що звинувачення за новими статтями можуть висуватися лише на підставі заяв, поданих до поліції подружжям, батьками чи дітьми підозрюваних.