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ІндонезіяТуризм

Дивом врятовано туристів після 36 години на відкритому океані в Індонезії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дивом врятовано туристів після 36 години на відкритому океані в Індонезії.

Четверо австралійських туристів було врятовано після аварії човна біля узбережжя Індонезії. Вони провели 36 годин на плаву у відкритому океані, використовуючи серфінгові дошки як рятувальні плоти, повідомляє газета The Sydney Morning Herald.

Повідомляється, що ці австралійські відпочивальники перебували на приватному острові Індонезії. Увечері в неділю вони вирушили на морську екскурсію двома човнами і потрапили в сильний шторм. Один з човнів зумів дістатися берега, тоді як інший, на якому знаходилися четверо австралійців і троє індонезійців з екіпажу, зник.

Зниклих шукали як індонезійські рятувальники, так і представники Австралії, а також врятовані друзі туристів та місцеві жителі, включаючи добровольців.

У вівторок рятувальники виявили трьох австралійців та двох членів екіпажу на відстані 37 кілометрів від берега. Виявилося, що їхній човен затонув, але завдяки дошкам для серфінгу вони змогли залишитися на плаву. Ще одного іноземного туриста через кілька годин врятував місцевий рибалка.

Загалом група туристів та екіпаж провели 36 годин на відкритому океані. Всі вони благополучно доставлені на берег і мають намір продовжити відпочинок.

Рятувальники продовжують пошуки третього члена екіпажу, проводячи в акваторії.

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