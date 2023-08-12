В Індії два місцевих жителі зґвалтували туристку на курорті

Поліція індійського курортного штату Керала затримала двох підозрюваних, пов’язаних із груповим зґвалтуванням туристки. Двоє місцевих жителів, 28 та 39 років, перебувають під вартою у цій справі.

Постраждалою виявилася 44-річна жінка з Каліфорнії, яка прибула до Кералу 22 липня і зупинилася в ашрамі Амрітапурі – відомому місці для духовної практики та привабливому для туристів. Однак її наміри були далекі від звичайного відпочинку.

За версією поліції, молодший із обвинувачених познайомився з жінкою на пляжі біля ашраму та запропонував їй випити алкоголь. Можливо, у напої містилися також наркотичні речовини – принаймні жінка швидко втратила здатність чинити опір. Потім двоє підозрюваних велосипедом відвезли її в покинуту будівлю, де сталися випадки сексуального насильства.

Проте, жінці вдалося втекти, і вона повернулася в ашрам, де повідомила про те, що сталося владі. Поліція прийняла її заяву і почалося розслідування. Медична експертиза підтвердила її слова.

Молодшого з підозрюваних затримали за кілька годин після інциденту. За словами поліції, у нього “на рахунку” багато кримінальних злочинів.