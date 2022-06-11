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В Індії досі пасажирів висаджують та штрафують за відмову носити маску

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії досі пасажирів висаджують та штрафують за відмову носити маску

За повідомленням DGCA (Directorate General of Civil Aviation) — законодавчого органу уряду Індії, який регулює цивільну авіацію, пасажири, які не носять масок на борту, можуть бути оголошені порушниками та зняті з борту.

Індійські авіакомпанії зобов’язані висадити будь-якого пасажира перед вильотом, якщо він відмовляється надіти маску всередині літака після попередження, підтвердив інформацію, що з’явилася в ЗМІ, авіаційний регулятор DGCA.

Крім того, оператори аеропортів за допомогою місцевої поліції та служб безпеки стягуватимуть штрафи з людей, які не мають захисних масок у приміщеннях та залах очікування.

Циркуляр пішов за ухвалою Високого суду Делі від 3 червня, в якій говорилося, що «DGCA повинен видати окремі обов’язкові вказівки всім співробітникам, що працюють в аеропортах та на повітряних суднах, включаючи стюардес, капітанів та інших членів екіпажу, вживати суворих заходів щодо пасажирів, які порушують гігієнічні норми та правила».

Усі особи, визнані порушниками, мають бути оштрафовані, а постійні неплатники мають бути внесені до «чорного списку» та відлучені для польотів, заявив суд. У циркулярі DGCA йдеться, що авіакомпанії зобов’язані забезпечити належне носіння масок пасажирами на рейсах. Знімати засоби захисту дозволяється лише «за виняткових обставин та з затверджених причин».

Якщо пасажиру потрібна додаткова маска для особи, авіакомпанія має надати її, зазначається у повідомленні. «Авіакомпанія повинна гарантувати, що у випадку, якщо будь-який пасажир не дотримується вищевказаних інструкцій навіть після неодноразових попереджень, він або вона має бути висаджена, якщо це необхідно, до вильоту», — йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо будь-який пасажир відмовляється носити маску або порушує протокол COVID-19 навіть після неодноразових попереджень у польоті в повітрі, з ним слід поводитися як з пасажиром, який «не виконує вимоги екіпажу». Правила DGCA дають авіакомпаніям повноваження забороняти пасажирам літати протягом певного періоду часу, після того, як вони були оголошені «неслухняними».

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