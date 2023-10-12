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ІндіяТуризм

Швидкісний поїзд зійшов із рейок в Індії. Є загиблі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Швидкісний поїзд зійшов із рейок в Індії. Є загиблі

Щонайменше 12 вагонів швидкісного експресу, що прямував з Делі до Ассам, зійшли з рейок неподалік штату Бахір. Повідомляється про чотирьох загиблих та близько ста поранених, передає Hindustan Times.

За даними видання, під час сходу три чи чотири вагони перекинулися. До місця події стягується поліція та місцеві жителі, які допомагають діставати людей із пошкоджених вагонів. Поранених розвозять найближчими лікарнями.

На місце також прибули чиновники, котрі з’ясовують причини аварії.

Повідомляється, що поїзд пошкодив лінії електропередачі та залізничні колії. У зв’язку з цим рух поїздів припинено за кількома важливими напрямками.

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