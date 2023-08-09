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Новий штам коронавірусу виявили в Індії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Новий штам коронавірусу виявили в Індії

В Індії зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу, який отримав назву Eris. Повідомлення Індійського консорціуму з геноміки коронавірусу, наводить видання Economic Times.

Штам Eris (EG.5.1) – підвид “омікрону” – у липні виявили у Великій Британії. Ще недавно штам не викликав великих побоювань, проте вчені стурбовані швидкістю його поширення та зростанням кількості хворих.

Фахівців насторожує те, що штам досить швидко поширюється.

МОЗ Індії наводить такі дані: поки в країні зафіксовано 54 випадки зараження коронавірусом за добу, всього ж на цей час кількість заражених досягла 1574.

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