Названо популярні у туристів країни, де вейпінг заборонено

Туреччина, Індія та інші популярні напрямки серед туристів запровадили суворі обмеження на електронні сигарети. Туристам, які порушують правила, загрожує штраф і навіть ув’язнення терміном до 10 років. Важливо знати закони перед відпусткою. Країни, де заборонено вейпінг, оприлюднило видання Daily Star.

Заходи покарання можуть стосуватися як куріння, і провезення вейпів і рідини їм. При цьому навіть у країнах, де вейпінг дозволений, можуть діяти обмеження щодо вмісту нікотину у вейп-рідинах. Причини заборони вейпів, як правило, пов’язані як із громадським здоров’ям, так і з потенційним залученням молоді до куріння.

Наведемо 9 країн, які проти вейпінгу:

Австралія — продаж електронних сигарет із нікотином заборонено, за винятком випадків із рецептом. Данія — суворі правила щодо нікотиновмісних товарів, продажу та реклами такої продукції. Гонконг – продаж, виробництво та імпорт електронних сигарет заборонені. Індія — з 2019 року заборонено виробництво, ввезення/експорт, транспортування, продаж, розповсюдження, зберігання та реклама, пов’язані з електронними сигаретами через зниження колективного здоров’я мешканців країни. Мексика — заборонені продаж, розповсюдження та виробництво електронних сигарет та вейпів. Об’єднані Арабські Емірати (Дубай) – заборона поширюється на продаж та використання електронних сигарет на всій території з 2009 року. Таїланд – з 2014 року порушникам загрожує штраф до 30’000 батів і навіть ув’язнення терміном до 10 років. Цю жорстку політику було запроваджено для стримування зростання вейпінгу серед тайської молоді. Туреччина – вейпінг повністю заборонений, включаючи продаж, рекламу та імпорт електронних сигарет, включаючи супутні товари. Японія – заборонені рідини з нікотином, дозволені лише безнікотинові пристрої.

«Якщо місце вашого відпочинку не забороняє пристрої для вейпу, завжди перевозіть батарейки та пристрої для вейпінгу в ручній поклажі. Через різницю тиску у вантажному відсіку літака не зберігайте ці предмети в зареєстрованому багажі», — попередив представник Ski Vertigo, який раніше проводив дослідження про вейпінг серед туристів.