Країни, які досі вимагають від туристів сертифікати вакцинації

Кількість країн, які вимагають підтвердження вакцинації від COVID-19 перед в’їздом, продовжує скорочуватися. Дедалі більше урядів навчаються жити з коронавірусом.

Сьогодні можна вільно подорожувати всією Європою, не переживаючи з приводу щеплень та термінів. Водночас у деяких країнах, наприклад, Італії, може знадобитися декларація про стан здоров’я. Гонконг — одне з небагатьох азіатських міст із суворими вимогами до в’їзду. З іншого боку, такі країни, як Таїланд, В’єтнам і Малайзія, дотримуються ліберальнішої політики щодо іноземних туристів, та й Нова Зеландія, яка тримала свої кордони закритими набагато довше, ніж інші, зараз зняла всі обмеження.

Цікаво, що незважаючи на відміну перевірок сертифікатів щеплень, залишилося досить багато мандрівників, які продовжують дотримуватися свого графіка вакцинації і добровільно вживають інших профілактичних заходів, щоб уникнути захворювання.

США

Перед посадкою на рейс до США громадяни, які не є громадянами країни, мають надати підтвердження повної вакцинації проти COVID-19 однією з визнаних вакцин. Вакцинація вважається повною, якщо уколи ставилися з інтервалом щонайменше 17 днів. Щеплення має бути зроблено принаймні за два тижні до від’їзду.

Індонезія

Повністю вакцинованим мандрівникам дозволяється відвідувати Індонезію, якщо другу або третю дозу або бустер було введено не менше 14 днів до в’їзду в країну. Туристи повинні завантажити програму для відстеження контактів Peduli Lindungi, в яку завантажуються цифрові сертифікати користувача про вакцинацію проти COVID-19 та інформацію про тестування. Схвалення з боку Міністерства охорони здоров’я Індонезії може тривати до п’яти робочих днів після подання відповідних документів. Після прибуття до Індонезії усі гості країни мають пройти медичний огляд. Будь-кому, у кого виявляться симптоми COVID-19, призначать обов’язковий тест ПЛР.

Індія

Усі мандрівники перед від’їздом до Індії мають заповнити онлайн-форму Air Suvidha, щоб підтвердити свій статус вакцинації. Вони також повинні мати документ, що підтверджує завершення повної вакцинації проти COVID-19.

Гонконг

Іноземні туристи повинні надати підтвердження повної вакцинації, декларацію про стан здоров’я та карантин, а також негативний експрес-тест на антиген, проведений протягом останніх 24 годин. Крім того, всі проходять ПЛР-тест після прибуття, проте чекати на результати в аеропорту необов’язково. Коли ПЛР-тест буде готовий і підтвердиться негативний результат, мандрівники поміщаються під медичне спостереження і їм не дозволяється відвідувати такі заклади, як ресторани та бари протягом наступних трьох діб.

Фіджі

Усі, хто в’їжджає, повинні пред’явити підтвердження повної вакцинації проти коронавірусу. Кожен повинен мати туристичну страховку, яка покриває медичні витрати, пов’язані з COVID-19, на Фіджі – на кордоні можуть її перевірити. Як альтернативу мандрівники можуть вибрати страхування подорожей FijiCare на випадок захворювання на COVID-19.

Сінгапур

Мандрівники віком від 13 років і старші повинні пред’явити документ, що підтверджує проходження програми вакцинації проти COVID-19 принаймні за два тижні до прибуття. Усі вакцини, схвалені ВООЗ, визнаються за умови щонайменше двох уколів.

Філіппіни

Туристи віком 12 років і старше, які повністю вакциновані, можуть вільно в’їжджати на Філіппіни. Мандрівники повинні зареєструватися на веб-сайті онлайн-реєстрації OneHealthPass за три дні до від’їзду на Філіппіни та отримати номер. У день від’їзду необхідно оновити OneHealthPass і зберегти або роздрукувати QR-код, що є там.

Японія

Мандрівники повинні пред’явити сертифікат про вакцинацію, який підтверджує, що вони пройшли повну вакцинацію, включаючи бустерну дозу.