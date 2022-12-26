Індія закриває усі свої закордонні туристичні офіси

Міністерство туризму Індії повідомило рішення закрити сім зарубіжних офісів, які займаються рекламною діяльністю. Година «ікс» призначена на 31 березня наступного року.

Службовий меморандум, випущений заступником держсекретаря країни Раджешем Кумаром, говорить: «Згідно з рішенням уряду, Міністерство туризму закриває всі закордонні туристичні офіси Індії до 31 березня 2023 року». Всім співробітникам індійських туристичних офісів за кордоном запропоновано «вжити необхідних дій на виконання цього рішення та подати звіт про вжиті заходи».

Якщо говорити про причини, то рішення влади виглядає логічним. Уряд вважає, що витрати на функціонування закордонних представництв не окупаються кількістю додаткових туристів, які індійський туристичний сектор отримує з цих країн. У сучасному світі цифрове середовище з одного боку та існуючі посольства з іншого будуть адекватною альтернативою без додаткових витрат.