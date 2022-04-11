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Євросоюз передав Молдові та Грузії опитувальники про членство в ЄС

Євгеній Подольський

Європейський союз слідом за Україною передав опитувальники про членство в ЄС Молдові та Грузії. Про це у своєму Twitter написав європейський комісар по сусідству та розширенню ЄС Олівер Вархеї.

Єврокомісар повідомив, що передав у Люксембурзі опитувальники міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та його молдавському колезі Ніку Попеске. Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб інформувати Раду ЄС», – написав він.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 8 квітня вручила аналогічний опитувальник президентові України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва.

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