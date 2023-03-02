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Українці зможуть жити у Грузії без візи протягом двох років

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Уряд Грузії збільшив до двох років термін безвізового перебування в країні для громадян України.

Як передає видання “Новини-Грузія”, раніше це було можливо на рік, після чого потрібно було перетнути кордон і в’їхати до Грузії заново.

Українські біженці у Грузії

За даними ООН, у Грузії з початку війни як біженці перебувають не менше 25 тисяч громадян України.

Водночас, як зазначає видання, у неурядовій організації Центр соціальної справедливості наголошують, що працевлаштовано у Грузії лише 20% з українських біженців. Ще 58% хотіли б працювати, але у цьому напрямі немає спеціальної держпрограми. При цьому 69% з них мають вищу освіту, а 84% – досвід роботи.

Найсерйознішою проблемою українські біженці в Грузії називають житло через зростання цін на оренду. Не мають грошей на основні потреби 35% з них, 19% не мають регулярного доступу до продуктів харчування, 16% – до одягу та взуття та 14% – до медичних послуг.

У звіті організації також наголошується, що в країні надавалася допомога для українських сімей, які в’їхали до Грузії у березні-липні 2022 року, але водночас зазначається, що українці, які в’їхали до країни після 15 липня, не можуть скористатися цією програмою. Також, оскільки після початку війни багато українців в’їхали до Грузії без необхідних документів, вони не змогли скористатися з усіх програм, запропонованих державою.

Центр соціальної справедливості закликав уряд Грузії розробити єдиний і скоординований план дій підтримки українських біженців, зокрема створити єдиний інформаційний портал, який дозволить їм отримувати повноцінну інформацію мовою, яку вони розуміють.

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