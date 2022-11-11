У Грузії спостерігають економічний бум через масове переміщення туди росіян

Грузія, яка після оголошення у Росії мобілізації прийняла цілу хвилю росіян, показала ознаки економічного буму. Попит росіян на грузинський напрямок пояснюється тим, що країна дає змогу росіянам жити, працювати, а також відкривати бізнес без необхідності отримання візи.

За даними агентства Reuters, цього року до Грузії емігрували понад 112.000 громадян Росії. Крім того, заявлено, що у 2022 році в Грузії буде зафіксовано 10-відсоткове зростання обсягу виробництва. У розмові з агентством генеральний директор найбільшої в Грузії компанії TBC Вахтанг Буцхрікідзе повідомив, що в економіці Грузії справи йдуть дуже добре, і зазначив, що всі сфери процвітають, від мікро до корпорацій. «З економічного погляду справи в Грузії йдуть дуже добре. Всі галузі процвітають, від мікро до корпорацій. Я не можу згадати жодного сектора, який цього року мав проблеми», — зазначив він.

На тлі глобальної кризи, яку переживають держави у різних частинах світу, економічний бум у Грузії поставив у глухий кут багатьох експертів. Однак це не сприйняли всі як позитивний момент, оскільки вартість життя для грузинів теж збільшилася. Загалом дані показали, що з прибуттям десятків тисяч росіян житло, а також ціни на оренду, як і в Туреччині, зросли. Так, за даними TBC-банку, орендна плата у Тбілісі вже зросла на 75% цього року.

Те ж джерело відзначило, що за п’ять місяців, у період з квітня по вересень, росіяни перевели до Грузії понад 1 млрд євро через банки інших служб грошових переказів, що вп’ятеро більше, ніж за ті ж місяці минулого року. Згідно з поясненням гендиректора TBC, приблизно 50% росіян, які перебралися до Грузії з РФ, працюють у технологічному секторі. Більшість росіян, які приїхали до країни, — це «висококласні, багаті люди», які мають бізнес-ідеї, заявив старший науковий співробітник Міжнародної школи економіки Тбіліського державного університету Давид Кешелава. На його думку, вони також можуть бути зацікавлені у інвестуванні в Грузію.

Втім, через очікування перспективи зростання і одночасний страх про ймовірний відтік цього прошарку росіян з Грузії влада переживає, що місцевій економіці може загрожувати жорстка просадка. А тому зростання, яке країна зареєструвала у 2022 році, є тимчасовим і не гарантує сталого зростання у наступні роки.