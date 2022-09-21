Всі розділи
ГоловнаГрузіяГрузія подала заявку на вступ до Єдиної зони платежів в євро
Грузія

Грузія подала заявку на вступ до Єдиної зони платежів в євро

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Грузія подала заявку на вступ до Єдиної зони платежів в євро

Як заявила прес-служба Національного банку Грузії, країна подала заявку на вступ до Єдиної зони платежів до євро (SEPA).

Заявка грузинського фінансового регулятора буде розглянута радою цієї європейської організації, а остаточне рішення ухвалять після консультацій із Єврокомісією (ЄК).

Найближче засідання Ради Єдиної зони платежів у євро призначено на листопад. Рада збирається чотири рази на рік.

У грузинському Нацбанку зазначили, що “членство в SEPA є найважливішим кроком Грузії на шляху євроінтеграції”.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму