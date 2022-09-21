Грузія подала заявку на вступ до Єдиної зони платежів в євро

Як заявила прес-служба Національного банку Грузії, країна подала заявку на вступ до Єдиної зони платежів до євро (SEPA).

Заявка грузинського фінансового регулятора буде розглянута радою цієї європейської організації, а остаточне рішення ухвалять після консультацій із Єврокомісією (ЄК).

Найближче засідання Ради Єдиної зони платежів у євро призначено на листопад. Рада збирається чотири рази на рік.

У грузинському Нацбанку зазначили, що “членство в SEPA є найважливішим кроком Грузії на шляху євроінтеграції”.