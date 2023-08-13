Закінчується епоха звичного туризму: мандрівники відмовляються від популярних курортів

Липень, що пройшов цього року, показав своїми спекотними температурами, що він став найспекотнішим місяцем в історії спостережень за погодою у Середземномор’ї. Цей кліматичний екстремум може призвести до серйозних наслідків для туризму, і серпень, віщуючи аналогічно високі температури, посилює цю ситуацію. У відповідь на таку атмосферу європейські відпочивальники масово переорієнтуються з традиційних курортів Середземномор’я на північні регіони Європи. Події, пов’язані із пожежами на острові Родос, лише підштовхнули цю тенденцію. Навіть хитрощі страховки, які пропонують страхові компанії для захисту від спеки, не можуть врятувати попит від зниження. Загалом експерти з клімату турбуються, що ми спостерігаємо захід епохи традиційного туризму в Європі.

Провідні метеорологічні організації, включаючи Всесвітню метеорологічну організацію та Службу зміни клімату Copernicus ЄС, оголосили, що липень став найспекотнішим місяцем в історії. Вчені попереджають, що зі збільшенням температур на планеті очікуються серйозні зміни у вигляді повеней, масштабних лісових пожеж та інших екстремальних погодних явищ, які загрожуватимуть життю людей. Все це неминуче відбивається на найпопулярніших курортах Середземномор’я.

Якщо кілька років тому Туреччина зіткнулася з негативними наслідками потужних пожеж, то тепер у центрі уваги опинилася Греція, особливо острів Родос. Цей острів намагається відновитись після руйнівних пожеж, що охопили його протягом 11 днів липня.

Сильні пожежі, приурочені до пікового туристичного сезону, негативно вплинули на туристичну індустрію, яка становить значну частину економіки Родосу і близько 20% усієї економіки Греції. Дані міжнародної дослідницької компанії Forward Keys свідчать про те, що кількість скасованих рейсів на Родос в останній тиждень липня перевищила кількість бронювань, зроблених на острові за аналогічний період 2019 року. Туроператори намагаються відновити бронювання, але навіть німецька компанія TUI висловила побоювання, заявивши, що відмова туристів від поїздок на Родос після пожеж може спричинити додаткові негативні наслідки для місцевих мешканців.

Попри зусилля, весь регіон Середземномор’я постраждав: площа 350 квадратних кілометрів перетворилася на попіл через пожежі, що охопили Грецію, Італію, Алжир та Туніс.

До того ж після ураганних вітрів та злив, які також залишили свій слід у деяких європейських країнах, Середземномор’я готується до нової хвилі спеки. Готелі на курортах не в захваті від такої перспективи. Власники готелів у Бенідормі, відомому місці на південному сході Іспанії, популярному серед англійців та скандинавів, висловили свої побоювання. Антоніо Майор, голова Асоціації готелів та туризму регіону Валенсія, підкреслив, що повторення такої ситуації щоліта може серйозно вплинути на економіку регіону, орієнтовану на літні місяці. Експерти також відзначають зростання попиту на менш спекотні та безпечніші напрями в Північній Європі.

Інший підхід до порятунку туризму запропонували страховики: американська компанія Sensible Weather розробила страховку, яка компенсує збитки людям, чиї відпустки постраждали через сильну спеку. Вони також планують додати нову опцію наступного літа, надаючи можливість отримати компенсацію, якщо температура стає неприйнятно високою. Однак, навіть такі заходи, можливо, не зможуть запобігти відходу туристів від традиційних курортів через страх і невдоволення.