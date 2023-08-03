Усі розбіглися і не хочуть їхати: в Греції туристам обіцяли дати безкоштовний тиждень відпочинку на острові Родос

Безкоштовний тижневий відпочинок пообіцяв надати туристам прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Так він вирішив компенсувати зіпсовану відпустку мандрівникам, які втекли з курорту через нещодавні руйнівні лісові пожежі на острові Родос, і навіть тепер, коли ситуація більш-менш нормалізувалася, не хочуть туди їхати, повідомили британські ЗМІ.

Нагадаємо, у липні цього року понад 20.000 осіб, включаючи туристів, було евакуйовано через загрозу вогню, спричинену спекою та сильним вітром. Багатьом британським мандрівникам довелося перервати свою відпустку та повернутися додому на евакуаційних рейсах.

В інтерв’ю програмі ITV «Доброго ранку, Британія» грецький прем’єр-міністр заявив, що Родос усвідомлює проблеми, доставлені туристам через форс-мажор, і готовий заповнити відпустку британцям, якщо ті замість повноцінного відпочинку тікали з острова. За його словами, постраждалі можуть скористатися пропозицією навесні чи восени 2024 року. При цьому він не повідомив подробиць про те, як саме працюватиме схема.

«Жодна людина не загинула на Родосі, про травми теж не повідомлялося… Ми розуміємо, що гостям було завдано незручностей, але я радий повідомити вам, що Родос більш гостинний, ніж будь-коли. Острів вже повернувся в норму», – зазначив він і додав, що Греція перебуває в «абсолютній безпеці».

Деякі греки розкритикували в соціальних мережах ініціативу Міцотакіса, вважаючи, що уряд має зосереджуватись на допомозі місцевим жителям, які втратили свої будинки та майно через пожежі. «Жодного оплаченого дня в готелі для місцевих жителів, греків та іммігрантів, які втратили свої будинки по всій Греції та ночували у руїнах», «Греки можуть не поїхати у відпустку, але вони (чиновники) заплатять за відпустку іноземців», — обурювалися вони .

Водночас опозиційна партія «СІРІЗА» також виступила із заявою та висловила невдоволення з приводу нової пропозиції прем’єр-міністра. Їхня думка — безкоштовний відпочинок туристам не вирішить проблему, тому мають бути вжиті серйозніші заходи для захисту туризму в Греції.

Лісові пожежі на Родосі та інших грецьких островах стали частиною ширшої проблеми, пов’язаної із зміною клімату. У нещодавньому звіті Європейської комісії наголошувалося, що глобальне потепління може вплинути на туризм у південній Європі. Постраждає та Греція, так як залежить від турсектора — 20% її ВВП припадає саме на туризм, а Родос, який палав у липні поточного року як ніколи раніше, до цього моменту входив до топ-100 найкращих туристичних напрямків світу.