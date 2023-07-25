Коли вогонь дістався готелю, увімкнули сирени і сказали всім тікати: туристи розповіли про битву за місце в автобусі

Чергові моторошні історії британських туристів, які рятуються від вогню на острові Родос, розповіла британська Daily Star. «Коли вогонь дістався готелю, увімкнули сирени та сказали всім тікати», – розповідають туристи, яким довелося пережити «битву за місце в автобусі».

Наприклад, дві родини британських туристів з маленькими дітьми на руках, розповіли виданню, що коли пожежі почали наближатися до їхнього готелю, вони вирішили тікати пішки разом з багатьма іншими сім’ями, незважаючи на те, що їм порадили залишатися на місці. У результаті вони марширували більше п’яти кілометрів 42-градусною спекою, в результаті евакуювалися разом з місцевими жителями, щоб врятуватися від пекла.

«Ми зателефонували до туристичної компанії, і нам сказали не хвилюватись і залишатися там, де ми були. Протягом години вогонь досяг території готелю. Вони просто включили сирени і наказали всім тікати. І ми бігли з маленькими дітьми, багажем і без розуміння, куди ми їдемо. Спочатку ми йшли пішки 42-градусною спекою без вказівки, куди йти. Діти кричали, вони були дуже налякані, а також дорослі, що плакали всюди. Місцеві жителі зупинялися і підбирали нас, щоб урятувати від вогню буквально за кілька метрів від нас», – розповіла перелякана туристка.

За її словами, вогонь зрештою перекрив туристам дорогу і їм сказали йти на пляж разом із тисячами інших туристів. «Густий чорний дим та попіл, які сипалися на нас дощем. Діти були зовсім шоковані. Не кажучи вже про те, що не було електрики, тому не було світла — було непроглядною темрявою, якщо не рахувати свічення від полум’я. Потім нам сказали пройти ще три милі в гору об 11 годині вечора в інший район, оскільки вогонь підійшов надто близько до пляжу. Потім ми боролися з іншими людьми, щоб сісти до автобусів та спробувати доставити наших дітей у безпечне місце», – розповіла туристка. При цьому на момент понеділка вилетіти з Родосу їм так і не вдалося, оскільки до аеропорту неможливо дістатися через пожежі.

На даний момент проводиться найбільша евакуація через лісові пожежі в історії Греції: 19’000 відпочиваючих були вивезені з пляжів популярного острова Родос. Критична ситуація розгорнулася на південному сході курортного острова: тисячі пляжних туристів опинилися в пастці і були змушені тікати з готелів та рятуватися від вогню морем. Сотні пожежників та рятувальників борються із полумьям, але спека, яку приніс африканський антициклон і накрила південну Європу, у парі з вітром працює проти армії та волонтерів.

При цьому вивозити туристів доводиться навіть через інші країни — так, перші 95 туристів, вивезені поромом морем, прибули до турецького Мармарісу. Стоять ще два пороми, також готові вирушити вивозити туристів, а туроператори та місцева влада продумують логістику.

Туристи, які рятувалися з «вогненного пекла», розповідають страшні історії — деяким довелося евакуюватися в незрозумілому напрямку пішки, інші вже попрощалися зі своїм багажем, припускаючи, що він зник або навіть згорів разом з готелем — але радіють тому, що залишилися живими.