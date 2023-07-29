Всі розділи
ГоловнаГреціяСумний кінець туризму на Родосі: знаменитий грецький курорт перетворився на попіл
ГреціяТуризм

Сумний кінець туризму на Родосі: знаменитий грецький курорт перетворився на попіл

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Сумний кінець туризму: знаменитий курорт перетворився на попіл

Апокаліптичний пейзаж — випалена земля, зруйновані вогнем будинки та готелі, засипані попелом пляжі та морські хвилі — таку картину сумного кінця туризму на знаменитому курорті відобразив безпілотник, який зафіксував руйнування, спричинені лісовими пожежами на острові Родос.

Вогонь вирує вже понад 10 днів, при цьому температура все ще перевищує 40 градусів, що ускладнює боротьбу з вогнем. Як побоюються у Греції, одним Родосом справа не обмежиться.

Всього за останні 10 днів у країні спалахнуло 594 пожежі, крім Родосу постраждав також острів Корфу та Евбея. При цьому 571 пожежу вдалося взяти під контроль, до того як вони розрослися.

На самому Родосі статистика лякаюча — від вогню загинули 5 осіб і понад 20 тис. — серед них і іноземні туристи було евакуйовано з районів, що знаходяться під загрозою.

Це стало найбільшою евакуацією через пожежу в історії країни. Згідно з заявою, зробленою Службою спостереження за атмосферою Copernicus (CAMS) Європейського союзу (ЄС), лісові пожежі, з якими Греція бореться з 17 липня, були зареєстровані як найбільші пожежі за останні 20 років.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Греція у вогні: влада говорить про зміну клімату, готельєри – про катастрофу біблійних масштабів

Греція
Греція продовжує переживати аномальну спеку. У багатьох регіонах оголошено...

Пекло з Греції перемістилося до Туреччини: на курортах Анталії почалися пожежі, туристи почали побоюватися евакуацій

Туреччина
Увечері понеділка, тривожний сигнал пролунав для туристів, які відпочивають...

У Греції через сильні пожежі евакуювали 30 000 туристів

Греція
На острові Родос у Греції проводиться евакуація туристів із...

Коли вогонь дістався готелю, увімкнули сирени і сказали всім тікати: туристи розповіли про битву за місце в автобусі

Греція
Чергові моторошні історії британських туристів, які рятуються від вогню...

Туроператори по всьому світу екстрено скасовують свої тури та згортають чартери

Велика Британія
Катастрофа з пожежами на Родосі таки «достукалася» до турфірм:...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму