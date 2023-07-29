Сумний кінець туризму на Родосі: знаменитий грецький курорт перетворився на попіл

Апокаліптичний пейзаж — випалена земля, зруйновані вогнем будинки та готелі, засипані попелом пляжі та морські хвилі — таку картину сумного кінця туризму на знаменитому курорті відобразив безпілотник, який зафіксував руйнування, спричинені лісовими пожежами на острові Родос.

Вогонь вирує вже понад 10 днів, при цьому температура все ще перевищує 40 градусів, що ускладнює боротьбу з вогнем. Як побоюються у Греції, одним Родосом справа не обмежиться.

Всього за останні 10 днів у країні спалахнуло 594 пожежі, крім Родосу постраждав також острів Корфу та Евбея. При цьому 571 пожежу вдалося взяти під контроль, до того як вони розрослися.

На самому Родосі статистика лякаюча — від вогню загинули 5 осіб і понад 20 тис. — серед них і іноземні туристи було евакуйовано з районів, що знаходяться під загрозою.

Це стало найбільшою евакуацією через пожежу в історії країни. Згідно з заявою, зробленою Службою спостереження за атмосферою Copernicus (CAMS) Європейського союзу (ЄС), лісові пожежі, з якими Греція бореться з 17 липня, були зареєстровані як найбільші пожежі за останні 20 років.