У самій відвідуваній туристами країні почалися протести проти американської туристичної системи

Чим більше туристів відвідує країну, тим активніше місцеві жителі та влада починає боротися проти найвідомішої та масової системи подобової оренди квартир, якою є американська туристична система Airbnb. Після нещодавньої заборони Airbnb у Флоренції в Італії рішенням місцевої міської ради, у Франції по 20 найбільшим туристичним містам прокотилися масові протести проти роботи цього американського сервісу.

Свої заходи боротьби анонсували і в Греції, а податок на житло, що здається, і вимогу обов’язкової реєстрації обіцяють запровадити в цілому по ЄС. За межами Євросоюзу аналогічні «бойові дії» оголосила Туреччина, де з жовтня «нелегалам», які здають житло, «світить» штраф 1 млн лір.

У подробицях перелічене вище виглядає так: міська рада Флоренції офіційно заборонила «короткострокову» оренду нових будинків у межах історичного центру міста через такі платформи, як Airbnb. Рішення, прийняте міською радою, також включає знижку на податок на житло для домовласників, які відмовляються від моделі короткострокової оренди та відкривають свої будинки для довгострокових — тобто переважно місцевих, мешканців. Як заявив мер Флоренції Даріо Нарделла, ці рішення стали відповіддю на заклик місцевих мешканців про допомогу. Справа в тому, що короткострокова оренда житла призвела до зростання цін на оренду в місті, і сказав: «У 2016 році ми мали трохи менше 6000 квартир на Airbnb. Сьогодні у нас майже 14378 квартир. Тільки за останній рік ціни на житло, що здається, зросло на 15,1%», – сказав він. Подробиці про Флоренцію читайте тут.

Наслідувати цей приклад закликають свою владу жителі 20 міст Франції, де проводиться кампанія із заборони системи Airbnb — принаймні в історичному центрі. Учасники кампанії закликають державну адміністрацію вжити заходів, оскільки активний розвиток платформи призводить до того, що центри міст стають порожніми — оскільки підвищується орендна плата, що змушує місцевих жителів залишати цей район. При цьому Airbnb має в своєму розпорядженні майже 800 тисяч об’єктів житла у Франції, 22 тисячі з яких знаходяться в столиці Парижі. І прем’єр-міністр три дні тому заявив, що такі правила буде запроваджено.

У Греції прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс також оголосив, що уряд оподатковуватиме тих, хто орендує житло в системі Airbnb. У рамках заходів, вжитих для допомоги постраждалим від нещодавніх повеней, було підписано угоду про співпрацю з компаніями, які займаються короткостроковою орендою житла. Airbnb, Booking.com та VRBO (Expedia). Зазначається, що підписана угода дозволить збільшити доходи, які отримують від системи компаній короткострокової оренди, удесятеро.

Та й загалом Європейський Союз (ЄС) також ухвалює правила з цього питання. Так, Європейський парламент вже ухвалив постанову, яка потребує реєстрації об’єктів оренди для відпочинку та резиденцій для туристичного використання. Згідно з документом, має бути створена цифрова система реєстрації для будинків, що здаються в короткострокову оренду, а інформація, що надається орендодавцями, повинна бути достовірною та повною.

Нагадаємо, що в активну боротьбу з Airbnb — а головним чином із «нелегалами», які здають у рамках системи свої куплені квартири, — включилася і Туреччина. Там у жовтні має набути чинності ухвала від турецького Міністерства туризму щодо Airbnb та інших сервісів здачі квартир. На даний момент пропозиція представлена Великим Національним Зборам Туреччини — і після схвалення стане законом. Там, зокрема, планується штрафувати на 1 мільйон лір планують у Туреччині охочих здавати свої будинки та квартири у подобову оренду без ліцензії. А для отримання ліцензії потрібно виконати безліч вкрай непростих умов.