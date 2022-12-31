Стало відомо, які країни лідирують у рейтингах задоволеності туристів у 2022 році

За даними афінської щоденної газети Ekathimerini, за перші 11 місяців цього року показник задоволеності Греції склав 87%, за нею слідує Кіпр з 85,6%.

Цікаво, що у 2019 році цей показник у Греції становив 87,1%, а на другому місці йшла Хорватія – 85,5%.

Незважаючи на те, що Греція випередила всіх за загальним індексом задоволеності, в окремих категоріях, таких як чистота, розваги або навіть їжа, вона має серйозну конкуренцію. При цьому дані, надані Інститутом Грецької конфедерації туризму (INSETE), показали, що більш як 80% туристів у Греції отримали позитивні враження від подорожі.

Дані інституту також показують, що до листопада цього року Греція посідала перше місце у рейтингу задоволеності готелями з показником 86,8 відсотка. Хорватія та Кіпр посідають друге місце з 84,9%, за ними йдуть Іспанія — 84,1%, Італія — 83,1% і Туреччина — 80,5%, тоді як Франція виявилася останньою з 78,4%.

Більше того, за рівнем чистоти в готелях Кіпр посідає перше місце з 91,8%, за ним слідує Італія з 91,7%, а Греція посідає третє місце — 90,6%.

Водночас у категорії продуктів харчування та напоїв лідирує Туреччина з рейтингом 84,3%; Кіпр – другий з 84,2%, а Греція – третя з 82,7%.

З точки зору розташування Туреччина посідає перше місце — 90,4%, далі йде Кіпр — 90,3%, а Греція знаходиться на п’ятому місці — 87,3%.

Перше місце в категорії «Співвідношення ціни та якості» знову посідає Туреччина з 86,8%, за нею йдуть Кіпр з 86,6% та Греція з 85,1%.

Раніше читачі журналу Condé Nast обрали Грецію як шостий кращий туристичний напрямок цього року. Названа найкращим місцем відпочинку, Греція посіла шосте місце з результатом 89,97 бала, трохи випередивши Данію та Велику Британію.

У жовтні Греція також була удостоєна численних нагород на 29-й європейській гала-церемонії World Travel Awards 2022. Під час цього заходу, що відбувся на Майорці, Афіни назвали головним напрямком сталого туризму в Європі.