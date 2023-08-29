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Складено Топ-10 найкрасивіших островів Європи, де у туристів перехоплює дух

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Складено Топ-10 найкрасивіших островів Середземномор'я, де у туристів перехоплює дух

Топ-10 найкрасивіших островів Середземномор’я, де у туристів захоплює дух, представив читачам журнал The Travel. Найкрасивішими островами, як виявилося, володіють Греція, Італія, Іспанія, Франція, а також до цього списку потрапила й острівна держава Мальта — на будь-якому з цих островів туристи захоплюють дух, запевняє видання. Особливо наголошується, що хоча в Європі не так багато островів, як в Азії, тут знаходяться одні з найкрасивіших островів у світі.

Топ-10 виглядає так:

1. Санторіні, Греція – острів, розташовані в Егейському морі, вважається одним з найкрасивіших островів Європи і відомий як фантастичне місце для романтичних подорожей, включаючи весілля та медовий місяць. Фантастичні пляжі, які також потрапляють у топ найкрасивіших, доповнені тут дивовижною місцевою архітектурою — будинками на скелях з видом на море. Також острів може похвалитися чудовими винами.

2. Мальта – острівна держава з кількох островів незмінно приваблює туристів. Окремим номером їм рекомендують місто Ла Валетта та підводне плавання.

3. Закінф, Греція — острів пропонує туристам «релаксацію та природну пишність». Тут також розташоване одне з найкрасивіших сіл світу і безліч прекрасних піщаних пляжів.

4. Сицилія, Італія — чудова кулінарія, приголомшлива архітектура, гори та вулкани, що діють, — такі привабливі сторони острова називає видання. Також туристам рекомендують звернути увагу на «вину з тисячолітньою історією».

5. Форментера, Іспанія – найменший з населених Балеарських островів пропонує “неймовірні природні пам’ятки та невимушену атмосферу”, туристам пропонують “недоторкані пляжі і чарівні рибальські села”.

6. Корфу, Греція – “найзеленіший з грецьких островів” також пропонує туристам відвідати місто Корфу, столицю, яка також є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

7. Хвар, Хорватія – притулок «багатих людей у Далмації» острів Хвар також відомий розкішним національним парком та численними пляжами.

8. Майорка, Іспанія – цей острів навряд чи треба докладно представляти туристам. Досить сказати, що цей найбільший із Балеарських островів щорічно відвідують 30 млн туристів.

9. Корсика, Франція – «Вона здатна спантеличити і змусити вважати, що вона належить Італії – але це один з найкрасивіших островів Франції», – живописує видання. При цьому на острові немає такого туристичного ажіотажу, як на інших, які потрапили до списку — краси Аяччо та Порто-Веккіо можна розглянути без особливих натовпів туристів.

10 .Капрі, Італія – «Капрі був одним із найзнаковіших місць у Європі з часів Римської імперії і досі пропонує одні з найзабутніших вражень», – повідомляє видання.

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